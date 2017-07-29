Источник: Задоров хочет зарплату около $ 3 млн, «Колорадо» предлагает $ 2 млн

Североамериканский журналист Адриан Дейтер в своём «твиттере» рассказал подробности переговоров клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» и российского защитника Никиты Задорова по новому контракту. Сообщается, что хоккеист хочет получить контракт с зарплатой около $ 2,75 — 3 млн. за сезон, в то время как клуб предлагает только 2 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний хоккеист принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 10 результативных передач при показателе полезности "-20".



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Андрей Марков и ещё 5 самых верных русских в НХЛ Андрей Марков, проведя в НХЛ 16 сезонов, переходит в «Ак Барс». В связи с этим мы решили вспомнить россиян – главных старожилов НХЛ.