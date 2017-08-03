Уэйт: хочу увидеть, как Таварес в «Айлендерс» поднимет над головой кубок Стэнли

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт поделился мнением о желании форварда Джона Тавареса подписать новый контракт с клубом.



«Ситуация, когда игрок может повлиять на ход событий, складывается, может быть, раза два за карьеру. Джон хочет выиграть Кубок Стэнли. Он хочет попасть в Зал славы, оставаясь игроком „Айлендерс“. Я очень хочу увидеть, как он в свитере „Айлендерс“ с буквой С на груди поднимет над головой кубок. Джону действительно нравится команда. Я отвечаю за свои слова. Но он заслужил право принять решение. Обдуманное решение. Он мыслитель. Он не будет играть на публику, затягивая решение вопроса. Он поступит так, как посчитает правильным. У нас есть отличная возможность продлить с ним контракт. Нам есть что доказывать. Но это не повлияет на нашу команду», — цитирует Уэйта официальный сайт лиги.

Джон Таварес выразил желание продлить контракт с «Айлендерс»