Макфи: следим за всеми игроками, выбранными «Вегасом» на драфте

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением о выставочном турнире молодёжных сборных, в котором примут участие несколько задрафтованных клубом хоккеистов.



«Чем чаще видишь их в деле, тем лучше узнаёшь их. Мы наблюдаем за всеми выбранными ребятами. Один из них однажды может стать игроком нашей команды, и надо составить досье на него. Все клубы стараются собрать как можно больше информации о хоккеистах. Это возможность в течение трёх-четырёх дней внимательно приглядеться к ребятам. В одном месте собрались хорошие игроки. Такое бывает нечасто по ходу сезона. Это отличная возможность посмотреть на них, понять, на что они способны», — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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