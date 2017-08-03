«Торпедо» подписало пробный контракт с защитником Балдаевым

Нижегородское «Торпедо» заключило пробное соглашение с защитником Виктором Балдаевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне 22-летний защитник выступал в системе московского «Спартака», проведя 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не записав на свой счёт результативных баллов.



Всего в лиге Балдаев провёл 40 матчей за «Спартак» и мытищинский «Атлант», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-8" и 19 минутах штрафного времени.

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