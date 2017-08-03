Махановский: такой порт, как во Владивостоке, видел лишь в фильмах с Джеки Чаном

Нападающий «Адмирала» Павел Махановский поделился мнением о сравнении с Михаилом Фисенко.



«Я всё детство играл под номером 11, а затем в МХЛ, ВХЛ и КХЛ не было возможности взять его, он всё время был занят. Здесь номер оказался свободен, и я сразу же попросил его. Под этим номером играл Фисенко? Что ж, если он здесь показывал хороший хоккей, его любили болельщики, то мне необходимо играть ещё лучше. Болельщики во Владивостоке – класс. Мне понравилось, как они поддерживают нас, они наш шестой полевой игрок, очень сильно помогают нам. Город отличный, всё понравилось, а вот таких портов никогда не видел, только в фильмах с Джеки Чаном», — цитирует игрока официальная страница «Адмирала» в соцсети «ВКонтакте».

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