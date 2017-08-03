Дуайер: Фонтейн сейчас на пике своей карьеры, он придаст креативности атаке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал подписание контрактов с Джастином Фонтейном и Марком-Андре Граньяни.



«Фонтейн находится на пике своей карьеры. У Джастина большой опыт игры в НХЛ, но сейчас он решил, что настало время попробовать свои силы в Континентальной хоккейной лиге. Знаю, что ещё в прошлом году многие клубы КХЛ хотели его подписать, но тогда Фонтейн не был доступен для перехода. Это сильный форвард, который придаст креативности нашей атаке. Он нацелен на ворота и готов брать ответственность на себя. Думаю, его опыт и навыки здорово помогут «Динамо».



Мы очень хотели сохранить Граньяни в составе, но переговоры не всегда идут быстро. Могу лишь сказать, что это именно тот хоккеист, который нам нужен. У него есть успешный опыт игры в КХЛ за «Динамо», а это очень важно. Граньяни особенно полезен при розыгрыше лишнего. Не сомневаюсь, что наше большинство сильно прибавит с его возвращением», — цитирует Дуайера официальный сайт КХЛ.

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