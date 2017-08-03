«Слован» потерпел поражение от «Брно» в товарищеском матче

«Слован» потерпел поражение от «Кометы Брно» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в чешском Брно, завершилась со счётом 0:3.
Ворота словацкой команды защищал Якуб Штепанек. В следующем матче «Слован» встретится с рижским «Динамо» 8 августа.
«Комета Брно» — «Слован» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
1:0 — Гавранек (Р. Зогорна), — 29:08.
2:0 — Свобода (Винцоур), — 39:20.
3:0 — Дочекал (Г. Зогорна, Нагодил), — 57:51.
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