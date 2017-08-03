Крикунов: «Автомобилисту» было тяжело играть третий матч за три дня

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче Кубка губернатора Нижегородской области (3:2 Б).



«Ребятам было тяжело — третий матч за три дня. Включили в состав ребят, которые не играли, у нас их семь человек. У нас не получилась игра в большинстве, так как не было ни одной сыгранной тройки. Подсели в конце, защитников многих нет, ещё Егоршев травму получил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Ранее «Автомобилист» обыграл новокузнецкий «Металлург» (3:1) и уступил «Ак Барсу» (3:4 ОТ).