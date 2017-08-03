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«Спартак» отыграл две шайбы, но уступил «Автомобилисту» на Кубке губернатора НО

3 августа 2017, четверг. 21:44 Хоккей

«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком» в матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:2 Б.

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В первом периоде Андрей Обидин реализовал большинство и вывел «Автомобилист» вперёд, а во второй двадцатиминутке Евгений Чесалин удвоил преимущество своей команды. В середине третьего игрового отрезка Александр Комаристый сократил отставание, наказав соперника за удаление, а затем Станислав Чистов сравнял счёт. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу «Автомобилисту» принёс Дмитрий Мегалинский.

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Кубок губернатора Нижегородской области
03 августа 2017, четверг. 19:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 2 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Обидин (Чайковски, Михнов) – 12:11 (5x4), 2:0 – Чесалин (Паре, Торченюк) – 24:29 (5x5), 2:1 – Комаристый (Бобров) – 49:05 (5x4), 2:2 – Чистов (Пепеляев) – 55:13 (5x5), 3:2 – Мегалинский – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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