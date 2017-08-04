Странски: «Северсталь» провела хороший матч, но потеряла концентрацию в концовке

Нападающий «Северстали» Матей Странски прокомментировал победу над «Пеликанс» (6:3) в товарищеском матче и свой дубль.



«Третий период провели немного слабее, но в целом была хорошая игра. Это только начало сезона, думаю, мы будем прибавлять от матча к матчу и будем более сконцентрированными в концовке.



Петр Голик — очень хороший игрок, если у него шайба, тебе нужно только открыться. Надеюсь, наше взаимопонимание будет только улучшаться.



Будет ли завтра хет-трик? Сегодня я завёл шайбу в свои ворота, так что это был почти хет-трик», — сказал Странски в эфире клубного телевидения.

«Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче

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