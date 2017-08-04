Назаров подчеркнул, что «Нефтехимик» решал задачи по оптимизации и омоложению

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров высказался о составе команды.



«В целом комплектация команды завершена. За последнюю неделю закрыли последние две вакансии легионера — защитником Граборенко и форвардом Нестрашилом, которые имеют опыт игры в НХЛ. Теперь возможны лишь точечные приобретения — наш директор Раил Якупов не останавливает трансферную работу ни на секунду.

Нужно учитывать поставленные руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» задачи — по оптимизации бюджета и омоложению команды. Если обратиться к сухим цифрам, мы с директором клуба эти задачи решили. Те контракты, которые были подписаны в тучные годы, в нынешнее время уже не имели права на существование — невзирая на имена», — цитирует Назарова Russia-Hockey.