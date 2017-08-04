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Назаров подчеркнул, что «Нефтехимик» решал задачи по оптимизации и омоложению

4 августа 2017, пятница. 10:00 Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров высказался о составе команды.

«В целом комплектация команды завершена. За последнюю неделю закрыли последние две вакансии легионера — защитником Граборенко и форвардом Нестрашилом, которые имеют опыт игры в НХЛ. Теперь возможны лишь точечные приобретения — наш директор Раил Якупов не останавливает трансферную работу ни на секунду.

Нужно учитывать поставленные руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» задачи — по оптимизации бюджета и омоложению команды. Если обратиться к сухим цифрам, мы с директором клуба эти задачи решили. Те контракты, которые были подписаны в тучные годы, в нынешнее время уже не имели права на существование — невзирая на имена», — цитирует Назарова Russia-Hockey.

Тренировки, баня, сериал «Менты». День с Андреем Назаровым
Корреспондент «Чемпионата» узнал, как «Нефтехимик» готовится к сезону и по каким методикам тренеры проводят ежедневные занятия.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
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