Захаркин: изложил руководству «Югры» свою позицию по легионерам, её приняли

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин порассуждал на тему состава команды и будущего Вячеслава Быкова.

«По результатам проведённых матчей мы определили наиболее уязвимые участки в игре «Югры». До начала чемпионата почти три недели, успеем внести определённые коррективы в подготовку. Состав? Будут и легионеры, и отечественные игроки. Нужно качественно улучшить некоторые позиции. Какие именно? Защитник, крайний и центральный нападающие. Посмотрим, что мы сможем сделать в сложившейся ситуации на рынке игроков.

Легионеры? Когда мы встречались с руководителями Ханты-Мансийского автономного округа, затронули и этот вопрос. Мне было объяснено, почему в «Югре» не было иностранцев до этого сезона. Я уважаю это решение, но поскольку мы работаем в профессиональном хоккее, понятно, что спортивные интересы должны быть в приоритете. Когда я изложил руководству свою позицию, она была принята. У меня есть отработанная годами система подготовки хоккеистов. Она меняется в отдельных аспектах в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности игроков. Особенность «Югры» должна состоять в трёх важных моментах: хорошая функциональная готовность, высокая игровая дисциплина и очень мощная волевая составляющая. Над этим мы и работаем.

Когда возобновит тренерскую карьеру Вячеслав Быков? Мне бы не хотелось строить какие-то прогнозы по поводу будущего Вячеслава Аркадьевича. Я просто очень хочу, чтобы он делал то, что считает нужным. Если он решит вернуться, я буду этому только рад. Тогда российский хоккей приобретёт сильного специалиста. А что будет с нами, возобновим ли мы сотрудничество — сейчас об этом не думаю. Все силы, мысли, энергия сфокусированы только на клубе «Югра». Общение и работа с таким специалистом, тренером и личностью, как Вячеслав Быков, — огромная радость и привилегия. Это безупречный человек в плане своих персональных качеств и отличный друг», — цитирует Захаркина газета «Известия».