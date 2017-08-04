Два игрока системы «Витязя» вызваны на сбор молодёжной сборной России

На сбор молодёжной сборной России вызваны двое нападающих «Русских Витязей» Данила Моисеев и Павел Горохов. Об этом информирует официальный сайт «Витязя». Сборы начнутся 16 августа в Новогорске. Турнир молодёжных сборных пройдёт в Финляндии, в Виерумяки, с 23 по 27 августа.
Расписание турнира четырёх:
24 августа, четверг
19:30 мск. Швеция – Россия
19:30 мск. Финляндия – Чехия
25 августа, пятница
19:30 мск. Финляндия – Россия
19:30 мск. Чехия – Швеция
26 августа, суббота
18.00 мск. Россия – Чехия
18:30 мск. Финляндия – Швеция.