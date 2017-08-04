Дюков: был вариант отправиться в Швецию, но решил попробовать в «Динамо» Мн

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков рассказал о своём прошлогоднем североамериканском опыте.

«Я сделал шаг ступенью выше, сменив Экстралигу на ECHL. В любом случае уровень серьёзнее. Заодно посмотрел другой мир. Живём вроде на одной планете, но разница на самом деле ощущается. В общем, было интересно. Пусть и действительно не совсем так, как хотел. Что ж, сейчас не получилось с АХЛ… Значит, так зачем-то надо было. Всё больше склоняюсь к идее, что американцы, уже когда подписывал контракт со «Стоктоном», изначально знали, что как минимум сразу я в нём играть не буду. Честно говоря, как ни старался, так и не смог уловить логики. Не только в отношении себя, но и остальных. И вызываемых на повышение, и нет. От статистики это точно не зависело. Даже от контракта: не раз поднимали с односторонними, заключёнными только с «Адирондаком».

С атмосферой в «Адирондаке» было всё о'кей. Тренеры, персонал, игроки – все как один кулак. Максимум – какие-то совсем мелкие «тёрки», рабочие моменты. Которые немедленно сглаживались. В Северной Америке, так понял, вообще не принято прилюдно разбирать чьи-то персональные «косяки». Так же и Льюис работал с нами в сборной. Нужно будет – тренер вызовет, обсудит с глазу на глаз.

Пропустил считаные трансляции игр «Динамо». Как раз удобно было: в Минске 7 вечера, а в штате Нью-Йорк полдень-час. Только закончилась тренировка, можно лезть в Интернет и смотреть. Что мы со Стёпой с удовольствием и делали. Возвращение на родину? За мной никто не гонялся, я тоже никуда не просился – как-то всё само собой сложилось. Был вариант отправиться в Швецию, но решил попробовать на родине. Хотя бы для того, чтобы быть больше на виду у тренеров сборной. Предсезонка у нас – дай боже. Впахиваем от и до на пределе сил и возможностей. Уже, наверное, все ждут, когда откроется пресловутое второе дыхание. И с мыслью «скорей бы стартовал сезон». Но мы все понимаем, что сейчас делаем и зачем. Поэтому, стиснув зубы, честно работаем», — цитирует игрока «Прессбол».