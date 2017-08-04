Лукоянов: будем рады, если Свитов будет больше забивать

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) на Кубке губернатора Нижегородской области.

«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев», Свитов оформил дубль

«Больше внимания обращаем на качество игры. По сравнению с матчем против «Торпедо», была самоотдача у всей команды. Забили четыре – этого хватило для победы, но неприятно было в три шайбы вести и потом пропустить в концовке. «Салават» — хорошая команда, иностранцы хорошо играют. Проведём работу над ошибками, всё-таки у нас всегда непростые игры против «Салавата».



После игры пришли – сразу поспали, утром дали выспаться – завтрак позже сделали. На самом деле нам даже плюс был, что не пришлось вкатываться в игру. Насколько мне известно, у «Салавата» даже льда не было в выходной день, а мы уже готовыми были. Пытались наращивать темп, отсюда и ошибки пошли у соперника.



У «Ак Барса» теперь новый бомбардир – Александр Свитов? Шесть шайб – это хорошо. Он капитан, ведёт за собой команду. Он умеет играть на пятаке, поэтому в большинстве стоит. Результат есть, что ещё нужно? Мы будем рады, если он будет больше забивать», — цитирует Лукоянова «Бизнес Online».