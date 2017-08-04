Форвард «Торпедо» Веряев получил приглашение в молодёжную сборную России

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев получил приглашение в молодёжную сборную России для участия в Турнире четырёх наций. Об этом информирует официальный сайт нижегородской команды Континентальной хоккейной лиги.

Данный турнир будет проходить в Финляндии с 23 по 27 августа. Перед стартом соревнований форвард нижегородской команды вместе с партнёрами по молодёжной сборной России примет участие в подготовительных спортивных мероприятиях, которые пройдут на базе УТЦ «Новогорск» в период с 16 по 22 августа.