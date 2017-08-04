Максим Шалунов может перейти в «Чикаго» до окончания контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов может перейти в «Чикаго Блэкхоукс» до окончания трёхлетнего контракта с «армейским» клубом, который он подписал в апреле 2017 года. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник в «Чикаго». Издание отмечает, что Шалунов точно не уедет в НХЛ в этом сезоне.

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«У него действующий контракт, но в то же время надо наблюдать и ждать», — рассказал источник.

24-летний форвард задрафтован «Чикаго» в 2011 году под общим 109-м номером. В прошедшем сезоне он провёл за «Сибирь» 49 матчей, набрав 37 (19+18) очков.

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