Лингле: думал, уже недостаточно хорош для КХЛ, но сейчас я полностью готов

Нападающий Шарль Лингле поделился эмоциями от возвращения в минское «Динамо», откуда ушёл в середине прошлого сезона.

«Рад вновь оказаться в Беларуси. Отсутствовал несколько месяцев, но ощущение, что никуда не уезжал. Минское „Динамо“ — команда, которая мне небезразлична. Команда, где провёл много времени. Недавно здесь поменялся тренерский штаб, и у нас состоялся разговор с новым коучем. Обсудили мою роль в составе, и я понял, что буду делать то, что мне нравится.

Действительно, планировал продолжить карьеру в Германии, однако был не слишком доволен тем, как шли переговоры с «Айсбэреном», и в это время со своим предложением вернулось «Динамо». Конечно, когда покидал Минск во второй раз, в голову закрадывалась мысль, что уже недостаточно хорош для выступления в КХЛ, хотя продолжал следить за лигой. Здесь очень много классных хоккеистов. Последние годы стали испытанием для меня, я показывал не слишком выразительную игру, потому и не рассчитывал на КХЛ. Но сейчас могу заверить болельщиков, что полностью готов как физически, так и морально, очень мотивирован", — цитирует Лингле пресс-служба клуба.