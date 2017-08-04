Рижское «Динамо» заключило контракты с Макмилланом, Наумовым и Лейниексом

Рижское «Динамо» подписало одностороннее соглашение на один год с нападающим Брэндоном Макмилланом, который ранее был обменян из «Торпедо», а также двусторонние контракты на один сезон с вратарём Антоном Наумовым и нападающим Рейнисом Лейниексом. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

27-летний Макмиллан в прошедшем сезоне провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и пять в плей-офф, набрав 25 (15+10) очков.



19-летний Рейниекс сыграл 46 встреч за ХК «Рига» в МХЛ, отметившись 5 (2+3) баллами за результативность. 19-летний Наумов одержал одну победу в 14 матчах, проуская в среднем 3,61 шайбы за игру и отразив 87,8% бросков.