Экблад: надеюсь, прошлый сезон поможет «Флориде» стать претендентом на Кубок

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился впечатлениями от сезона-2016/17 и выразил надежду, что неудачное выступление пойдёт на пользу команде и поможет ей стать претендентом на чемпионский титул.

«Мне слишком легко дались первые два года. Настоящая работа начинается этим летом. У меня отличный настрой, и я по-настоящему готов играть. В этом сезоне я хорошо понял, как сложно играть в НХЛ, какая здесь идёт борьба, как тяжело удержаться в лидерах. Мы получаем большие деньги. От этого может закружиться голова. Но нельзя отрываться от действительности. Это я понял в минувшем сезоне.

Я верю в себя, но мне надо работать над собой. Может быть, я неплох, но должен стать намного лучше. Этим летом я стал сильнее, чувствую себя увереннее. Я в хорошей форме. В НХЛ не получится остаться в тени. Здесь надо биться каждый день, чтобы удержаться в лиге. И это не зависит от контракта или денег, которые тебе платят. Я понял это сейчас и буду помнить об этом до конца карьеры. Я надеюсь, что минувший сезон поможет мне и всей команде подняться на новый уровень, стать претендентами на Кубок Стэнли", — приводятся слова Экблада на официальном сайте НХЛ.