Вестерлунд: если давление в Уфе станет слишком сильным, могу уйти в отставку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, как освоился в Уфе, а также отметил, что может уйти в отставку, если окажется в клубе под слишком сильным давлением.

Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России «Салават Юлаев» пригласил одного из лучших тренеров КХЛ и создал для него условия. Почему же Эркка Вестерлунд может провалиться в Уфе?

«КХЛ за два года стала для меня, можно сказать, родной лигой. Было очень интересно наблюдать, что происходит в чемпионате. В Уфе уже чувствую себя как дома. Очень нравится и город, и люди, которые меня окружают. Но самое главное – у нас отличные хоккеисты, из которых можно строить команду, с которыми можно созидать. Впереди – большой и, надеюсь, славный путь.



Я уже старый, так что не обращаю внимания на то, что от меня требуют результата, концентрируюсь на своей каждодневной работе. Вообще, стараюсь не заострять внимание на результате одного конкретного матча, не зацикливаюсь на нём. Если мы будем застревать долго на каких-то отдельных играх, на главное просто не хватит времени. А главное – это строительство команды. Что же касается давления… Если оно станет слишком сильным, возможно, мне придётся уйти в отставку. Я не боюсь, в этом нет ничего страшного и позорного», — цитирует Вестерлунда пресс-служба КХЛ.

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