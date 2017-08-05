Беннинг: хотим, чтобы контракт «Ванкувера» с Хорватом удовлетворял обе стороны

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг выразил уверенность, что клуб заключит новый контракт с нападающим Бо Хорватом и отметил, что стороны ищут взаимовыгодное решение.



«Переговоры продвигаются, думаю, мы придём к соглашению. Это обычные переговоры, потому что Бо — очень хороший игрок и человек.



Я не буду выносить на публику подробности, но скажу, что пока всё идёт хорошо, мы продолжаем этот процесс, Бо — полезный игрок для нас, и мы хотим заключить контракт, который удовлетворит обе стороны», — цитирует Беннинга The Province.

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