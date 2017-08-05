«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург» на турнире в Нижнем Новгороде

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 5:0.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Артём Михеев, Иржи Секач, Антон Глинкин, Фёдор Малыхин и Михаил Сидоров. Сухой матч оформил голкипер команды Зинэтулы Билялетдинова Тимур Билялов.



Новокузнецкая команда проиграла все четыре сыгранных на турнире матча, пропустив в общей сложности 17 шайб при двух заброшенных. «Ак Барс» победил в трёх матчах из четырёх.

Ковальчук — в бане, Капризов — в самолёте. Как в КХЛ готовятся к сезону Игроки СКА сходили в финскую баню, Нестеров с Капризовым полетели в Сочи, Шестёркин отдыхал на Чёрном море, а Ткачёв стал капитаном.