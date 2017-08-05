Брэндон Праст приглашён на просмотр в «Лос-Анджелес»

Нападающий Брэндон Праст, не игравший в НХЛ с сезона-2015/16, приглашён в тренировочный лагерь «Лос-Анджелес Кингз» на просмотр, сообщает LA Kings Insider.



В прошлом году 33-летний Праст готовился к сезону с «Торонто Мэйпл Лифс», но ему отказали в контракте. Тогда он уехал в Европу, где играл за немецкий «Нюрнберг». В 29 матчах немецкой лиги он набрал восемь (3+5) очков и 567 минут штрафа.



Праст был задрафтован в третьем раунде (70-й номер) в 2004 году клубом «Калгари Флэймз». В общей сложности в НХЛ он сыграл 486 матчей, набрал 115 (40+75) очков и 1036 минут штрафа.

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