Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open

Ковальчук — в бане, Капризов — в самолёте. Как в КХЛ готовятся к сезону

Игроки СКА сходили в финскую баню, Нестеров с Капризовым полетели в Сочи, Шестёркин отдыхал на Чёрном море, а Ткачёв стал капитаном.