Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России одержала крупную победу над хоккейный клубом «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе национальной команды заброшенными шайбами отметились Александр Полунин, Егор Коршков, Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Павел Красковский. Единственный забитый гол ХК «Сочи» — на счету Павла Падакина.
В первом матче турнира петербургский СКА одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» — 4:2.
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