Свитов: каждый раз после нового контракта немного жалею, что остался в хоккее

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов сказал, что после завершения карьеры наверняка останется жить в России.



«Не исключено, что следующей весной крепко задумаюсь, стоит ли заключать новый контракт. Каждый раз немного жалею, что снова остался в хоккее, но это продолжается весьма короткий период и только во время сборов. Потом проходит.



Буду ли жить в Америке? Сомневаюсь. Да, там я отдыхаю, но все равно мне комфортнее в России. Вряд ли я всё время буду находиться за океаном. К тому же я не идеально знаю английский язык. Конечно, разговор поддержать смогу, в быту никаких проблем, но все равно это не очень идеально», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».

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