Галиев: у олимпийской сборной большое будущее, приятно играть с Капризовым

Нападающий олимпийской сборной России Станислав Галиев подвёл итоги после победы над ХК «Сочи» (5:1) в матче Sochi Hockey Open.



«Хорошая сборная, молодые ребята у нас, все талантливые, много уже доказали в своих клубах. Думаю, у нас большое будущее. Приятно играть, атмосфера классная. С первого дня приятно играть с Капризовым. Кирилл — талантливый игрок, который многое доказал на молодёжном чемпионате мира и в КХЛ. Ткачёв тоже очень классный партнёр. Взаимопонимание у нас налаживается. Надеемся, в «Ак Барсе» будем играть вместе с Ткачёвым», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open