Барулин: здорово дать маленьким спортсменам надежду, уделить им внимание

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин рассказал об эмоциях от посещения детского следж-хоккейного лагеря.



«На подобном мероприятии я впервые. Постоянно ходим к ребятишкам в детские дома, в больницы, чтобы поддержать, но со следж-хоккеистами увиделся первый раз. Здорово дать маленьким спортсменам надежду, уделить им внимание, чтобы они не чувствовали себя обделёнными. И очень приятно наблюдать, что они растут в коллективе. У каждого из них на лице улыбка!



Я посидел в санях, попробовал в них покататься. И это тяжело, крайне тяжело. Любой вид спорта требует усилий, времени, чтобы втянуться и чему-то научиться. Хочу пожелать всем этим ребятам крепкого здоровья и удачи в дальнейшем. Ещё желаю им пробиться в профессиональный спорт, но это всё-таки не первоначальная задача. Первоначальная – чтобы дети росли в коллективе и чувствовали себя полноценными людьми. Мы пообщались с ними, пригласили их на хоккей, теперь придут за нас болеть», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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