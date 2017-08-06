В. Воробьёв: 12 августа состоится встреча «Динамо» с болельщиками

Московское «Динамо» обнародовало видео с тренировки на футбольном поле. Об этом московский клуб сообщает в своём «твиттере».

«Пока мы работаем в двухразовом режиме, утро-вечер. 8 и 11 августа у нас две товарищеские игры с хабаровским «Амуром». Также будем проверять новых ребят, новые игровые сочетания. 12 августа состоится традиционная встреча с болельщиками. Болельщики смогут принять участие в хоккейном матче, взять у ребят автографы, пообщаться с тренерским штабом, с игроками», — цитирует главного тренера бело-голубых Владимира Воробьёва клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале бело-голубых в YouTube.