Турнир в Астане: «Трактор» два раза отыграл две шайбы, но уступил «Нефтехимику»

Взял старт предсезонный турнир в Астане — Кубок президента Казахстана. В первом матче турнира нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над челябинским «Трактором». Челябинская команда дважды отыграла отставание в две шайбы и перевела игру в овертайм. В дополнительное время нижнекамцы всё же вырвали победу.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)

1:0 — Здунов — 17:00

2:0 — Порядин — 24:12

2:1 — Якуценя (Шаров) — 30:00

2:2 — Щехура (Бэйлен, Виделль) — 32:30

3:2 — Авцин — 34:30

4:2 — Секстон (Ганзл) — 42:00

4:3 — Бэйлен (Вишневский) — 42:30

4:4 — Щехура — 59:58

5:4 — Секстон — 64:56

Вратари: Ежов — Францоуз

Также сегодня, 6 августа, в рамках данного предсезонного турнира «Авангард» сыграет с «Адмиралом», а «Барыс» — с швейцарской командой «Давос».