Смит: обмен в «Калгари» я воспринимаю как новый шанс и вызов

Вратарь Майк Смит, которого в июне обменяли из «Аризоны Койотс» в «Калгари Флэймз», отметил, что играть против «огоньков» всегда было непросто.



«Я очень хочу побеждать. Этот обмен я воспринимаю как новый шанс и вызов. Я уважаю „Флэймз“. Против них всегда было очень тяжело играть. И я рад, что теперь оказался в составе этой команды и хочу помочь ей добиться успеха», — приводит слова Смита официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ранее генеральный менеджер «Калгари» Треливинг высоко оценил игру Смита.

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