Коскинен: cейчас с моим здоровьем всё в порядке, получаю удовольствие от игры

Голкипер СКА Микко Коскинен рассказал о своей травме, полученной в прошлом сезоне.



«Прошлая весна ознаменовалась яростной борьбой. После получения травмы мне лучше было бы играть осторожно, но соперники не давали отдохнуть. Я думал, что повреждение паха закончит мой сезон, но врачи СКА совершили настоящее чудо. Я восстановился всего за несколько дней и сумел провести несколько важнейших матчей.



Сейчас с моим здоровьем всё в порядке, и я получаю огромное удовольствие от игр и тренировок», — цитирует Коскинена Ilta-Sanomat.

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