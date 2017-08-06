Зубов: у «Сочи» одна шайба в двух матчах, но с таким настроем голы к нам придут

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями после поражения от сборной Канады (0:1 ОТ).



«Непростая игра. Недостаточно времени было для восстановления после первой игры. Да, не забили, но с таким настроем голы придут. Одна шайба в двух матчах? Такие игры бывают, когда команды играют на результат, вратари хорошо делают свою работу. Будут игры, где будет счёт 7:5 или 8:7 – смотря, в какой хоккей играть. Против кого тяжелее было играть олимпийской сборной России или сборной Канады? Обе игры тяжёлые, идёт процесс подготовки», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

ХК «Сочи» уступил сборной Канады в овертайме матча Sochi Hockey Open