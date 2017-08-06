Строум: играть в НХЛ огромная честь, мы все этим испорчены

Нападающий Райан Строум, которого недавно обменяли из «Нью-Йорк Айлендерс» в клуб «Эдмонтон Ойлерз», поделился впечатлениями от арены своего нового клуба.



«Я прямо из аэропорта поехал на стадион. И был впечатлен. У меня просто нет слов. Я не мог поверить в увиденное. На арене все великолепно. Ничего подобного я в жизни не видел. Играть в НХЛ огромная честь, мы этим испорчены. Но то, что я увидел, это совсем другой уровень», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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