«Ак Барс» в овертайме одолел «Спартак» на турнире в Нижнем Новгороде

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.



В составе команды Зинэтулы Билялетдинова заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Лазарев и Артём Лукоянов. Единственный гол всоставе «Спартака» записал на свой счёт Вилле Лаюнен.



Казанская команда сыграла на турнире пять встреч, выиграв четыре из них. «Спартак» в четырёх проведённых матчах одержал одну победу.



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