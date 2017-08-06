Овечкин: шансы на участие в ОИ-2018 есть, посмотрим

Нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о ситуации с запретом для игроков НХЛ на участие в ОИ-2018.



«Про Олимпиаду уже всё сказали. Будем надеяться, шансы всегда есть, посмотрим. С другими хоккеистами по этому поводу не контактировал», — приводит слова Овечкина ТАСС.



Напомним, ранее комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил уверенность, что ни один из игроков лиги с действующим контрактом не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

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