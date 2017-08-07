Стал известен окончательный состав сборной России на мемориал Глинки

Сегодня, 7 августа, начнётся мемориал Глинки – турнир для юниорских сборных (до 18 лет), проходящий в Чехии и Словакии. Сборная России стартует на мемориале матчем против канадцев в Братиславе.



Сборная России перед турниром тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари: Мифтахов, Рыбалкин;



«Красные»: Галенюк – Солопанов, Денисенко – Исхаков – Ртищев;



«Белые»: Охотюк – Журавлев, Завгородний – Гуськов – Ротенберг;



«Зеленые»: Малышев – Жиляков, Соколов – Жабреев – Билялов;



«Синие»: Калиниченко – Бабинцев, Дяденькин – Шабанов – Цыбин.

Один из фаворитов драфта НХЛ Велено сыграет за канадцев на мемориале Глинки