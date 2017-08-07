На матче олимпийской сборной России и сборной Канады в Сочи ожидается аншлаг

На матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и сборной Канады ожидается аншлаг. Вместимость ледового дворца «Большой» составляет 12 тыс. зрителей.



«На матче Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и сборной Канады мы ожидаем полный зал», — сказала «Чемпионату» директор ХК «Сочи» по маркетингу и PR Ксения Цукарева.



В своём первом матче на турнире олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» со счётом 5:1, сборная Канады также выиграла у ХК «Сочи» — 1:0 ОТ. Победитель матча выйдет в финал турнира, где встретится со СКА.



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