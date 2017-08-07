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Читатели «Чемпионата» определят лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017

7 августа 2017, понедельник. 12:00 Хоккей

Читатели «Чемпионата» определят лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017.

8 августа будет запущено голосование, в рамках которого болельщики определят лучшего игрока турнира. Голосование продлится два дня. Турнир Sochi Hockey Open – второй ежегодный турнир из серии, который пройдёт в Сочи на льду дворца спорта «Большой», построенного специально к зимним Олимпийским играм 2014 года.

Первый турнир серии состоялся в 2016 году и завершился победой московского ЦСКА. В этом году соревнования пройдут в два этапа – на первой стадии команды сыграют в группах, а лучшие получат возможность встретиться в плей-офф. В ходе финального этапа победители групп сыграют друг с другом за первое место, команды, занявшие вторые места в группах, – за третье место, и, соответственно, занявшие третьи места оспорят пятое место.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
7 августа 2017, понедельник
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6 августа 2017, воскресенье
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