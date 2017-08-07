Прямая трансляция матча Россия — Канада на Sochi Hockey Open

В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Второй матч третьего игрового дня проведут сборные России и Канады. Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию встречи, которую организует ХК «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

В группе А представлены «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». В группе В сыграют олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть трансляцию матча вофициальном аккаунте «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».