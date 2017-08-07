МХЛ опубликовала календарь Кубка мира среди молодёжных клубных команд

Молодёжная хоккейная лига утвердила календарь седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа.



Команды, разделённые на две подгруппы, сыграют друг с другом по круговой системе. Группа А будет играть в Екатеринбурге, группа В – в Верхней Пышме. В зависимости от занятых мест на групповом этапе команды выходят в четвертьфинал, а впоследствии определят победителя и призёров турнира. Матчи за бронзовые и золотые медали Кубка мира состоятся 27 августа в Екатеринбурге.



Зрители в Екатеринбурге станут свидетелями битвы домашней команды «Авто» со швейцарским «Давосом» (четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной лиги) и финского «Йокерита» (четырёхкратный чемпион финской молодёжной SM-лиги), а также ХК «Рига», с которым екатеринбуржцы не встречаются в чемпионате МХЛ (команды находятся в разных конференциях). То же самое можно сказать о предстоящем противостоянии «Красной Армии» и «Снежных Барсов», в группу к которым попали шведский «МОДО» и чешский «Тршинец». «МОДО» является действующим обладателем главного трофея молодёжной лиги Швеции. «Тршинец» — серебряный призёр чешской молодёжной экстралиги.



Расписание можно посмотреть на официальном сайте МХЛ.