Трямкин: не закрываю для себя дверь в НХЛ, кто знает, как повернётся жизнь?

Защитник «Автомобилиста» и олимпийской сборной России Никита Трямкин рассказал, как принял решение вернуться в КХЛ после сезона в «Ванкувер Кэнакс», а также выразил уверенность, что екатеринбургская команда проведёт удачный сезон.

«Действительно долго гонял мысли, где продолжать карьеру. Непонятно было: вроде перебрался в НХЛ, а как такового что хотел – не получил. Много всего было и «за», и «против». Всё взвесил и решил, что лучше остаться в Екатеринбурге. Тем, что Олимпиада пройдёт без участия игроков НХЛ, я не руководствовался.

О том, что уехал в НХЛ, не жалею. Считаю, что вовремя сделал этот шаг. Я там играл от 15 до 19 минут, не уезжал в низшую лигу. Начало прошлого сезона получилось чуть смазанным, но и потом я на лавке не сидел. В общем, не считаю, что был не готов. А дальше… Дверь туда я для себя не закрываю. Кто знает, как жизнь повернётся? Посмотрим через три года.

Считаю, что на нынешний сезон у «Автомобилиста» собралась боевая, средняя по возрасту команда. Нельзя сказать, что все старики. Средний возраст – около 30 лет, матёрая команда, все поигравшие, имею в виду более старших. Думаю, опыт каждого игрока станет слагаемым успеха. Мы будем играть плечом к плечу, друг за друга – и получим результат, на который рассчитываем", — цитирует Трямкина пресс-служба КХЛ.