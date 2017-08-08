«Сан-Хосе» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Гудроу

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Баркли Гудроу. Помощник генерального менеджера клуба Джо Уилл считает, что в новом сезоне форвард способен побороться за место в основном составе.

«Баркли играл ключевую роль в успехе „Барракуды“ в прошлом сезоне, мы считаем, что он сделал шаг вперёд в своём развитии. Он стал одним из лидеров команды, и мы ждём, что он будет бороться за место в НХЛ в этом сезоне», — цитирует Уилла пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл за основную команду три матча, отметившись одной передачей. В фарм-клубе «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ он набрал 45 (25+20) результативных баллов в 61 матче регулярного чемпионата и стал лучшим снайпером команды. В 15 играх плей-офф он набрал ещё 10 (5+5) очков.