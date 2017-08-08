Голышев: в «Автомобилисте» собралась хорошая команда, будем биться за плей-офф

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о целях команды на ближайший сезон.

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«Постоянно чередуют звенья, тренеры тасуют их, пока чуть-чуть не могу ни с кем сыграться. Но скоро всё придёт и будет получше, пока вкатываемся. Лично где-то сам не могу, выпадаю в некоторых моментах из игры.

Цели на сезон? Ничего обещать не буду, команда хорошая собралась, будем бороться, биться, сначала за попадание в плей-офф, а потом будем как можно дальше проходить», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Полностью интервью с Голышевым читайте сегодня на «Чемпионате».

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