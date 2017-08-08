Шаус: Мозякин умеет делать на льду действительно удивительные вещи

Защитник магнитогорского «Металлурга» Ник Шаус высказался о лидере уральской команды Сергее Мозякине и перспективах сыграть на Олимпиаде.



«Я и прежде знал, что Мозякин — лучший в России, что умеет делать на льду действительно удивительные вещи, что он много забивает и создаёт не меньше моментов для партнёров. Теперь я уже месяц тренируюсь бок о бок с ним, мы провели первые три матча, и я вижу, что Мозякин по-настоящему творит на льду – так здорово он понимает игру. Здорово, что у меня есть возможность творить вместе с ним.



Понятия не имею, если честно, как менеджмент сборной США будет проводить отбор игроков. Конечно, я был бы счастлив сыграть за свою страну на Олимпиаде. И я понимаю, что, играя за «Магнитку» в КХЛ, буду на виду. Посмотрим, даже если меня не пригласят, я просто порадуюсь за всех ребят, которые попадут в состав, и пожелаю им успеха», — цитирует игрока «Р-Спорт».

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