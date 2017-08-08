Защитник Нико Гросс следующий сезон проведёт в CHL

Защитник системы «Цуга» Нико Гросс сезон-2017/18 проведёт в Северной Америке. Об этом информирует официальный сайт клуба из Швейцарии. 17-летний хоккеист будет выступать в хоккейной лиге Онтарио за команду «Ошава Дженералз», которая выбрала его на драфте.

В сезоне-2016/17 Гросс провёл 7 матчей за «Цуг U20» и набрал 4 (0+4) очка. Также на его счету 33 матча в швейцарской лиге NLB и 9 (0+9) очков. Кроме того, на счету защитника выступления за юниорские и молодёжную сборные Швейцарии, в том числе и на чемпионатах мира.