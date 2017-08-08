Турнир в Астане: «Нефтехимик» вырвал победу у «Давоса», у Нестрашила дубль и пас

В первом матче очередного игрового дня предсезонного турнира Кубок президента Казахстана нижнекамский «Нефтехимик» взял верх над швейцарским «Давосом». Ранее нижнекамцы одолели «Трактор» (5:4 ОТ) и «Барыс» (2:1). Швейцарская команда уступила «Барысу» (2:4).

Первый период «Нефтехимик» проиграл со счётом 1:2 — на гол Дмитрия Огурцова швейцарцы ответили заброшенными шайбами Роберта Коусала и Брокка Литтла. Вторая треть матча была выиграна нижнекамской командой со счётом 2:0 — отличились Андрей Сергеев и Андрей Нестрашил. В третьем периоде Дино Визер сравнял счёт. Однако за 12 секунд до сирены «Нефтехимик» усилиями Андрея Нестрашила вырвал победу.

Как итог — победа «Нефтехимика» со счётом 4:3. Защитник нижнекамской команды Андрей Нестрашил организовал три гола своей команды — на его счету дубль (в том числе и победный гол) и голевой пас.

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В 16:30 мск «Трактор» сыграет с «Адмиралом».

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