Нестрашил: «Нефтехимик» – новый вызов для меня, Ганзл – мой большой друг

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал победу над «Барысом» на Кубке президента Республики Казахстан.

«Матч получился непростым, ведь накануне мы провели не менее сложную встречу с «Трактором». У «Барыса» серьёзная команда, я знаю хоккеистов оттуда. К примеру, Мартина Сен-Пьера, это большой мастер. Соперник силён в большинстве, но мы смогли забить две шайбы, чему рады. Я счастлив в «Нефтехимике», это новый вызов для меня, новые эмоции и чувства. Будем вместе добиваться поставленных задач. Робин Ганзл – мой большой друг», — сказал Нестрашил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.