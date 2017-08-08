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«Адмирал» и «Трактор» назвали составы на матч турнира в Астане

8 августа 2017, вторник. 16:05 Хоккей

Стали известны составы «Адмирала» и «Трактора» на очередной матч Кубка президента Казахстана.

«Адмирал»:

Третьяк (Серебряков);
Мнацян – Глухов, Ткачёв – Григоренко – Саболич;
Гавриленко – Мищенко, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Ильин – Курашов, Романов – Крикуненко – Шестаков;
Гичибеков – Иванов – Манукян, Сергеенко.

«Трактор»:

Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Пеньковский — Полыгалов — Виделль;
Кольцов — Бородкин, Шаров — Щехура — Якуценя;
Шинин — Исаев, Черников — Рыбаков — Ю. Петров;
А. Петров — Жульдиков, Безруков — Шолохов — Тридчиков;
Кравцов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
8 августа 2017, вторник
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