«Адмирал» и «Трактор» назвали составы на матч турнира в Астане

Стали известны составы «Адмирала» и «Трактора» на очередной матч Кубка президента Казахстана.
«Адмирал»:
Третьяк (Серебряков);
Мнацян – Глухов, Ткачёв – Григоренко – Саболич;
Гавриленко – Мищенко, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Ильин – Курашов, Романов – Крикуненко – Шестаков;
Гичибеков – Иванов – Манукян, Сергеенко.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Пеньковский — Полыгалов — Виделль;
Кольцов — Бородкин, Шаров — Щехура — Якуценя;
Шинин — Исаев, Черников — Рыбаков — Ю. Петров;
А. Петров — Жульдиков, Безруков — Шолохов — Тридчиков;
Кравцов.
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