Огурцов: у «Нефтехимика» были тяжёлые сборы, это приносит свои плоды

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов подвёл итоги матча турнира в Астане с «Давосом» (4:3).

Турнир в Астане: «Нефтехимик» вырвал победу у «Давоса», у Нестрашила дубль и пас

«В эпизоде с моим голом здорово помогли Порядин и Нестрашил. Практически отдали на пустые ворота, мне оставалось только подправить шайбу. Меня там по идее не должно быть, но так вышло. У «Нефтехимика» были тяжёлые сборы, мы хорошо на них поработали. Это приносит свои плоды. Стараемся играть на результат даже в предсезонных матчах.

Выиграли три встречи подряд, это всегда приятно. Нужно стараться побеждать постоянно. По напряжению все три матча были одинаковыми. Схватка с «Давосом» была немного необычной, так как соперник не из КХЛ, а из чемпионата Швейцарии. Новички в команде обжились, всё отлично. Нестрашил и вовсе почти в каждой игре набирает по два очка. Приняли их хорошо, у нас отличный коллектив и позитивная атмосфера. Никаких проблем не было», — сказал Огурцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.